Пристрасті не вщухають: депутат Київради відреагував на образу та звинуватив "слугу" у співпраці з окупантами

Конфлікт розгорівся перед засіданням комісії по Києву

Ніяк не вщухне скандал у Верховній Раді, що стався 23 квітня, на початку засідання тимчасової спеціальної комісії по Києву, яка має розслідувати ефективність роботи столичної міської влади під час війни. Нардеп від "Слуги народу" Віталій Безгін порівняв з чихуахуа депутата Київради Дмитра Білоцерковця. Останній з відповіддю не забарився.

"Слуга" Безгін змушений працювати "офіціантом в цирку", написав у своєму Facebook Білоцерковець. Та звинуватив нардепа у співпраці з "учасниками СВО".

"Безгін зі своїм посіпакою вчора влаштували штовханину на ТСК проти Києва, не пустивши мене на засідання комісії. Після цього Безгіну прийшло доручення з ОП озвучити придуману наспіх образу на мою адресу. Ну він взяв і озвучив як міг) Безгін…Безугла… Таке враження, що їх понабирали в придорожніх кафе під час концертного туру "95 кварталу", — написав депутат Київради.

Допис депутата Київради

І додав, що не ображається на народного обранця, адже, за його словами, йому не позаздриш.

"Про його бізнес з депутатами-єдиноросами та за сумісництвом "учасниками СВО" знають всі. І тепер цей нардеп змушений відпрацьовувати задачу проти громади Києва, інакше замість крісла очільника ТСК та нардепа йому буде оформлено інше не тепле місце", — додав Білоцерковець.

Контекст

У вівторок, 23 квітня, у Верховній Раді України сталася бійка. Конфлікт розгорівся між народним депутатом України Віталієм Безгіним від фракції "Слуга народу", який очолив ТСК (тимчасову спеціальну комісію) з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва, та депутатом Київради та екснардепом від партії "УДАР" Дмитром Білоцерковцем.

Повідомлялося, що Безгін не хотів пускати Білоцерковця на засідання комісії. Спершу між чоловіками почалася словесна суперечка, яка швидко переросла у штовханину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у Верховній Раді пояснили, чому так щільно вивчають роботу Кличка. Після чергового засідання тимчасової спецкомісії залишається низка незрозумілих для парламентаріїв моментів.