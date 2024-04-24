Страсти не утихают: депутат Киевсовета отреагировал на оскорбление и обвинил "слугу" в сотрудничестве с оккупантами

Конфликт разгорелся перед заседанием комиссии по Киеву

Никак не утихнет скандал в Верховной Раде, произошедший 23 апреля, в начале заседания временной специальной комиссии по Киеву, которая должна расследовать эффективность работы столичных городских властей во время войны. Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин сравнил с чихуахуа депутата Киевсовета Дмитрия Белоцерковца. Последний с ответом не заставил себя ждать.

"Слуга" Безгин вынужден работать "официантом в цирке", написал в своем Facebook Белоцерковец. И обвинил нардепа в сотрудничестве с "участниками СВО".

"Безгин со своим приспешником вчера устроили толкотню на ВСК против Киева, не пустив меня на заседание комиссии. После этого Безгину пришло поручение из ОП озвучить придуманную наспех обиду в мой адрес. Ну он взял и озвучил как мог) Безгин…Безуглая… Такое впечатление, что их набрали в придорожных кафе во время концертного тура "95 квартала", — написал депутат Киевсовета.

Сообщение депутата Киевсовета

И добавил, что не обижается на народного избранника, ведь, по его словам, ему не позавидуешь.

"О его бизнесе с депутатами-единороссами и по совместительству "участниками СВО" знают все. И теперь этот нардеп вынужден отрабатывать задачу против Киева, иначе вместо кресла главы ВСК и нардепа ему будет оформлено другое не теплое место", — добавил Белоцерковец.

Контекст

Во вторник, 23 апреля, в Верховной Раде Украины произошла потасовка. Конфликт разгорелся между народным депутатом Украины Виталием Безгиным от фракции "Слуга народа", возглавившего ВСК (временную специальную комиссию) по исследованию эффективности работы органов публичной власти Киева, и депутатом Киевсовета и экс-нардепом от партии "УДАР" Дмитрием Белоцерковцем.

Сообщалось, что Безгин не желал пускать Белоцерковца на заседание комиссии. Сначала между мужчинами начался словесный спор, который быстро перерос в потасовку.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Верховной Раде объяснили, почему так плотно изучают работу Кличко. После очередного заседания временной спецкомиссии остается ряд непонятных для парламентариев моментов.