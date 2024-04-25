"Саду Квілінського більше немає": садівник, відомий своїми трояндами всій Україні, загинув на війні (фото)

Рідні відомого садівника були не в змозі продовжувати справу його життя самостійно

Фермерське господарство "Сад Квілінського", де вирощував різні сорти троянд, припинило своє існування. Засновника саду було вбито росіянам на фронті в січні 2024 року.

Про те, що саду більше немає, повідомили на офіційній сторінці господарства у Фейсбуку. Жодних подробиць щодо цього не повідомлялося.

"Саду Квілінського більше немає. Господар ферми – Ян Квілінський загинув на війні. Сад Квілінського більше не вирощує та не продає квіти", — сказано в короткому повідомленні.

За даними Опендатабот, сад офіційно припинив своє існування. Зміни внесено до Єдиного державного реєстру увечері 25 квітня.

"Сад Квілінського" було засновано Яном Квілінським та його дружиною Ольгою у 2015 році у Миргороді Полтавської області. У цьому фермерському господарстві вирощували та продавали різні сорти троянд, які були окрасою у різних куточках країни. Товариші Яна Квілінського кажуть, що він щиро любив свою справу і не просто вирощував відомі сорти троянд, а виводив нові. Один із таких сортів Ян присвятив своїй дружині та назвав Ольга.

26 вересня 2023 року Ян вступив до ЗСУ. Він підписав контракт з окремим центром спеціальних операцій "Схід" імені князя Святослава Хороброго. Служив оператором-вогнеметником ССО у званні старшого солдата. Загинув український воїн, бізнесмен та Дібрівський сільський голова 23 січня 2024 року, виконуючи завдання під час оборони Авдіївки. У нього залишилася дружина Ольга та дочка. За деякими даними, Ольга виїхала до Америки.

Незадовго до вступу до ЗСУ, 23 вересня 2023 року, "Сад Квілінського" повідомив, що тимчасово припиняє роботу. Продукцію припинили вирощувати та продавати.

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