"Сада Квилинского больше нет": садовод, известный своими розами всей Украине, погиб на войне (фото)

Родные известного садовода были не в силах продолжать дело его жизни самостоятельно

Фермерское хозяйство "Сад Квилинского", где выращивал разные сорта роз, прекратил свое существование. Основатель сада был убит россиянам на фронте в январе 2024 года.

О том, что сада больше нет, сообщили на официальной странице хозяйства в Фейсбук. Никаких подробностей на этот счет не сообщалось.

"Сада Квилинского больше нет. Хозяин фермы – Ян Квилинский погиб на войне. Сад Квилинского больше не выращивает и не продает цветы", — сказано в коротком сообщении.

Согласно данным Опендатабот, сад официально прекратил свое существование. Изменения внесены в Единый государственный реестр вечером 25 апреля.

"Сад Квилинского" был основан Яном Квилинским и его женой Ольгой в 2015 году в Миргороде Полтавской области. В этом фермерском хозяйстве выращивали и продавали разные сорта роз, которые были украшением в разных уголках страны. Товарищи Яна Квилинского говорят, что он искренне любил свое дело и не просто выращивал уже известные сорта роз, а выводил новые. Один из таких сортов Ян посвятил своей жене и назвал Ольга.

26 сентября 2023 года Ян вступил в ВСУ. Он подписал контракт с отдельным центром специальных операций "Восток" имени князя Святослава Храброго. Служил оператором-огнеметчиком ССО в звании старшего солдата. Погиб украинский воин, бизнесмен и Дибровский сельский глава 23 января 2024 года, выполняя задание во время обороны Авдеевки. У него осталась жена Ольга и дочь. По некоторым данным, Ольга уехала в Америку.

Незадолго до вступления в ВСУ, 23 сентября 2023 года, "Сад Квилинского" сообщил, что временно прекращает работу. Продукцию прекратили выращивать и продавать.

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