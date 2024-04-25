Українки потрапили в біду в Польщі: змусили клянчити "на операцію дитині" (фото)

Частина злочинної групи перебуває у Польщі

Оманою вербували українок і змушували їх жебракувати у Польщі. Поліцейські виявили чергову злочинну групу. Цього разу зловмисники налагодили схему трудової експлуатації українців за кордоном.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області. Зазначають, що у трудовому рабстві тримали трьох мешканок Кривого Рогу.

"Працівники міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області встановили одну з учасниць угрупування, яка втягувала мешканців Дніпропетровщини у трудове рабство. На території Миколаївської області за місцем мешкання фігурантки та у складських приміщеннях було проведено 4 санкціоновані обшуки. Під час слідчих заходів правоохоронці вилучили речові докази", – йдеться у повідомленні.

Змушували збирати на операцію для дитини

Нині фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

"Встановлено, що інші учасники злочинної групи перебувають на території Польщі. Правоохоронці обох країн встановлюють всіх причетних до злочину для притягнення їх до кримінальної відповідальності", — пишуть на сайті Нацполіції Дніпропетровщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві банда викрадала, била та катувала людей. Працювали під виглядом "поліцейських".