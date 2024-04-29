Чи зможе Україна захистити F-16 на аеродромах? У Повітряних силах зробили заяву

Є низка напрацювань

Винищувачі F-16, які Україна невдовзі отримає, зіштовхнуться з найважчим випробуванням за всю історію. Тому у Повітряних силах вже розповіли про комплекс заходів для їх захисту на аеродромах.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш під час телемарафону. За його словами, F-16 дозволять Україні відбивати не тільки повітряні атаки ворога.

"Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір", — сказав Євлаш.

Він наголосив, що посилення повітряного простору України дозволить відбивати ракетні атаки ворога, а також завдати ударів по його позиціях тощо.

"Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати", — пояснив речник.

За його словами, зокрема, планується розосереджене розташування F-16 на різних типах злітних смуг. Аби ворогові було складно їх виявити. Це буде досягнуто застосуванням різних методів, які вводитимуть окупантів в оману.

Раніше "Телеграф" писав, що Греція остаточно визначилася, чи дасть Україні ППО.