Сможет ли Украина защитить F-16 на аэродромах? В Воздушных силах сделали заявление

Есть ряд наработок

Истребители F-16, которые вскоре получит Украина, столкнутся с самым тяжелым испытанием за всю историю. Поэтому в Воздушных силах уже рассказали о комплексе мер по их защите на аэродромах.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш во время телемарафона. По его словам, F-16 позволят Украине отбивать не только воздушные атаки врага.

"Есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать наше воздушное пространство", — сказал Евлаш.

Он подчеркнул, что усиление воздушного пространства Украины позволит отражать ракетные атаки врага, а также наносить удары по его позициям и т.д.

"Но для этого необходимо правильно подготовить место их базирования. Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", — пояснил спикер.

По его словам, в частности, планируется рассредоточенное расположение F-16 на различных типах взлетных полос. Чтобы врагу было сложно их обнаружить. Это будет достигнуто применением различных методов, которые будут вводить оккупантов в заблуждение.

Ранее "Телеграф" писал, что Греция окончательно определилась, даст ли Украине ПВО.