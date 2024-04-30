Після оновлення даних у ТЦК викличуть на медкомісію: роз’яснення адвоката (відео)

Обов’язки пройти ВЛК ніхто не виключав, наголосив адвокат

Після набуття чинності новим законом про мобілізацію (18 травня) військовозобов’язані українці будуть оновлювати свої дані до ТЦК. Після цього всіх відправлять на ВЛК, включаючи й тих, хто має право на відстрочку від мобілізації.

Як пояснив адвокат Олег Міцик "КИЇВ24", закон про мобілізацію передбачає оновлення даних військовозобов’язаного через електронний кабінет, засоби зв’язку чи через ЦНАП. У 60-денний термін необхідно надати дані про себе, своє сімейне становище, освіту, хвороби і т.п. Після цього передбачено проходження ВЛК.

"Тобто обов’язку пройти ВЛК ніхто не виключав. Мова про первинний етап, уточнення анкетних даних. Ініціатори цих норм в законі хочуть, що після отримання такої інформації, зможуть викликати для проходження ВЛК", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, за словами спікера Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна, якщо військовозобов’язаний не взяв із собою у ТЦК усі необхідні документи, то йому можуть не дати відстрочку. Водночас "коммісувати" можуть і без них.