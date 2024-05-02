Офіційно оголошувати Росії війну безглуздо: юрист назвав три причини

Факт війни не потребує жодних додаткових доказів

Україна офіційно не оголошувала війну Росії через особливості міжнародного законодавства. Проте наша країна з 2014 року перебуває в стані війни з РФ.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" "Чому Україна не оголосила війну Росії і що думає Європа про обмеження прав ухилянтів: пояснює юрист-міжнародник" розповів голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, ексвіцепрезидент ПАРЄ Олександр Мережко. Він нагадав, що десять років тому РФ здійснила акт військової агресії проти України, порушила її територіальну цілісність і скоює воєнні злочини і злочини проти людства на її території.

"Напад РФ на Україну автоматично визначається як війна. Цей факт не підлягає обговоренню і був визнаний як Україною, так і міжнародним правом і спільнотою", — підкреслив народний депутат.

Водночас він наголосив, що офіційного оголошення війни з боку однієї держави щодо іншої не відбулося. Мережко підкреслив, що цього не ставалося в жодній країні світу з 1939 року, хоча за цей час війни неодноразово спалахували в різних куточках земної кулі.

Юрист пояснив, що причиною цьому є те, що 1945-го набрав чинності Статут ООН, в статті 2 якого міститься заборона навіть погрози застосування сили в міжнародних відносинах, не кажучи вже про власне застосування. Мережко підкреслив, що держава, яка оголошує війну іншій, автоматично стає порушницею Статуту ООН і міжнародного права.

"Усі ми добре пам’ятаємо ранок 24 лютого 2022-го, коли Путін виступив зі своїм зверненням про початок так званої "спеціальної воєнної операції". Фактично він оголосив нам війну, але його юристи потурбувалися про те, щоб суто формально звучало це по іншому", — заявив нардеп.

Мережко підкреслив, що з боку України оголошувати війну Росії просто безглуздо. По-перше, за його словами, наша країна стане порушником міжнародного права.

"По-друге, не ми почали цю війну, ми – жертва агресії. По-третє, факт перебування України у стані війни не потребує жодних додаткових заяв або доказів. Український уряд і уряди десятків цивілізованих країн світу регулярно використовують слово "війна", обговорюючи ситуацію в нашій державі. По-четверте, у нас є ряд документів, де прямо вказується, що Росія вчинила агресію проти України і почала війну", — підсумував юрист.

Нагадаємо, американський генерал Бен Ходжес вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Щоб це сталося, західні партнери мають об'єднати всі можливі зусилля для допомоги Києву.