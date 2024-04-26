Не Росія: у Китаї розповіли, хто "несе відповідальність" за війну в Україні

У КНР стверджують, що не передають зброю сторонам, що воюють

Північноатлантичний альянс "несе пряму відповідальність" за "кризу" України. У НАТО мають замислитися про свою роль.

Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, пишуть російські ЗМІ. Він також висловився щодо політичного врегулювання конфлікту.

"НАТО несе відповідальність за кризу. Альянс повинен задуматися про свою роль, перестати перекладати провину і ефективно вжити практичних дій для політичного врегулювання кризи", — сказав представник МЗС КНР.

Веньбінь також заявив, що Китай нібито не надає зброю сторонам, що воюють, і суворо контролює товари подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників. За його словами, "понад 60% компонентів зброї та предметів подвійного призначення, що імпортуються Росією, надходять із США та країн Заходу".

Як відомо, 24 лютого 2023 року МЗС Китаю представило свій "мирний план", в якому перерахувало ідеї щодо припинення війни в Україні. Китайська позиція була викладена у 12 окремих пунктах, які включають, зокрема, забезпечення поваги до суверенітету всіх країн, відмова від менталітету "холодної війни", припинення бойових дій, поновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи, забезпечення захисту цивільної та військовополонених, зниження стратегічних небезпек та інші.

Нагадаємо, речник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай готовий посприяти мирним переговорам між Україною та Росією. Але це, за його словами, можливе лише "своїм способом".