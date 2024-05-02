Официально объявлять России войну бессмысленно: юрист назвал три причины

Факт войны не требует никаких дополнительных доказательств

Украина официально не объявляла войну России из-за особенностей международного законодательства. Однако наша страна с 2014 года находится в состоянии войны с РФ.

Об этом в интервью "Телеграфу" "Почему Украина не объявила войну России и что думает Европа об ограничении прав уклонистов: объясняет юрист-международник", рассказал председатель комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, экс-вицепрезидент ПАСЕ Александр Мережко. Он напомнил, что десять лет назад РФ совершила акт военной агрессии против Украины, нарушила е территориальную целостность и совершает военные преступления и преступления против человечества на нашей территории.

"Нападение РФ на Украину автоматически определяется как война. Этот факт не подлежит обсуждению и был признан как Украиной, так и и международным правом и сообществом", — заявил народный депутат.

В то же время он отметил, что официального объявления войны со стороны одного государства относительно другого не произошло. Мережко подчеркнул, что этого не происходило ни в одной стране мира с 1939 года, хотя за это время войны неоднократно вспыхивали в разных уголках земного шара.

Юрист объяснил, что причиной тому является то, что в 1945-м вступил в силу Устав ООН, в статье 2 которого содержится запрет даже угрозы применения силы в международных отношениях, не говоря уже о собственно применении. Мережко подчеркнул, что государство, объявляющее войну другому, автоматически становится нарушителем Устава ООН и международного права.

"Все мы хорошо помним утро 24 февраля 2022 года, когда Путин выступил со своим обращением о начале так называемой "специальной военной операции". Фактически он объявил нам войну, но его юристы позаботились о том, чтобы чисто формально звучало это по другому", — заявил нардеп.

Мережко подчеркнул, что со стороны Украины объявлять войну России просто бессмысленно. Во-первых, по его словам, наша страна станет нарушителем международного права.

"Во-вторых, не мы начали эту войну, мы – жертва агрессии. В-третьих, факт пребывания Украины в состоянии войны не нуждается в дополнительных заявлениях или доказательствах. Украинское правительство и правительства десятков цивилизованных стран мира регулярно используют слово "война", обсуждая ситуацию в нашем государстве. В-четвертых, у нас есть ряд документов, где прямо указывается, что Россия совершила агрессию против Украины и начала войну", — подытожил юрист.

Напомним, американский генерал Бен Ходжес считает, что война в Украине закончится, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не может победить. Чтобы это случилось, западным партнерам предстоит объединить все возможные усилия для помощи Киеву.