Обвинувачень на 11 пунктів: український хакер "відзначився" у США та отримав великий строк

Справу Васінського розслідувало ФБР

Майже 14 років ув’язнення та зобов’язання виплатити понад 16 мільйонів доларів компенсації постраждалим. У США засудили громадянина України, 24-річного Ярослава Васінського, за участь у більш ніж 2500 хакерських атак і вимаганні 700 млн доларів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США. Зазначається, що Васінський разом зі своїми поплічниками зламали тисячі комп’ютерів по всьому світові та зашифрували їх за допомогою програм-вимагачів.

"24-річний Васінський, також відомий як "Работник", провів тисячі атак програм-вимагачів, використовуючи варіант програми-вимагача, відомий як Sodinokibi/REvil. Спільники змови вимагали викуп у криптовалюті та використовували обмінники та послуги змішування, щоб приховати свої незаконно отримані прибутки. Щоб збільшити свої вимоги щодо викупу, поплічники Sodinokibi/REvil також оприлюднювали дані своїх жертв, коли ті не хотіли платити на вимогу про викуп", — йдеться в повідомленні.

Раніше Васінський визнав себе винним у Північному окрузі Техасу за обвинуваченням з 11 пунктів. Йому інкримінують змову з метою вчинення шахрайства та пов’язаних з ним діях у зв’язку з комп’ютерами, пошкодженні захищених комп’ютерів і змові з метою відмивання грошей.

"Вони вимагали понад 700 мільйонів доларів викупу та погрожували оприлюднити дані жертв, якщо вони відмовляться платити. Хоча змовники намагалися замести сліди, відмиваючи виплати жертв, Васінському не вдалося сховатися від правоохоронних органів. Сьогоднішній вирок Васінському має нагадувати всім зловмисникам: ми вистежимо вас і притягнемо до відповідальності", — сказала головна заступниця помічника генерального прокурора Ніколь М. Аргентьєрі.

Справу Васінського розслідувало ФБР. За словами генерального прокурора США Мерріка Б. Гарленда, цей вирок показує, що американський Мін'юст працює з міжнародними партнерами та використовує всі наявні інструменти, аби ідентифікувати кіберзлочинців та притягнути їх до відповідальності за скоєні злочини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що шахраї намагалися "розвести" відому волонтерку від імені Monobank. Невідомі створили переконливу копію чату підтримки банку у Telegram та намагалися отримати доступ до банки зі збором коштів для ЗСУ.