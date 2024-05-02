Обвинений на 11 пунктов: украинский хакер "отличился" в США и получил большой срок

Дело Васинского расследовало ФБР

Около 14 лет заключения и обязательство выплатить более 16 миллионов долларов компенсации пострадавшим. В США осудили гражданина Украины, 24-летнего Ярослава Васинского, за участие в более чем 2500 хакерских атаках и вымогательстве 700 млн долларов.

Об этом сообщает Министерство юстиции США. Отмечается, что Васинский вместе со своими приспешниками сломали тысячи компьютеров по всему миру и зашифровали их с помощью программ-вымогателей.

"24-летний Васинский, также известный как "Работник", провел тысячи атак программ-вымогателей, используя вариант программы-вымогателя, известный как Sodinokibi/REvil. Сообщники заговора потребовали выкуп в криптовалюте и использовали обменники и услуги смешения, чтобы скрыть свои незаконно полученные доходы. Чтобы увеличить свои требования по выкупу, сообщники Sodinokibi/REvil также обнародовали данные своих жертв, когда те не хотели платить по требованию о выкупе", — говорится в сообщении.

Ранее Васинский признал себя виновным в Северном округе Техаса по обвинению в 11 пунктах. Ему инкриминируют сговор в целях совершения мошенничества и связанных с ним действиях в связи с компьютерами, повреждении защищенных компьютеров и заговоре в целях отмывания денег.

"Они требовали более 700 миллионов долларов выкупа и угрожали обнародовать данные жертв, если они откажутся платить. Хотя заговорщики пытались замести следы, отмывая выплаты жертв, Васинскому не удалось скрыться от правоохранительных органов. Сегодняшний приговор Васинскому должен напоминать всем злоумышленникам: мы выследим вас: мы привлечем вас к ответственности", — сказала главный заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Аргентьери.

Дело Васинского расследовало ФБР. По словам генерального прокурора США Меррика Б. Гарленда, этот приговор показывает, что американский Минюст работает с международными партнерами и использует все имеющиеся инструменты для идентификации кибер-преступников и привлечения их к ответственности за совершенные преступления.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что мошенники пытались "развести" известного волонтера от имени Monobank. Неизвестные создали убедительную копию чата поддержки банка в Telegram и пытались получить доступ в банк со сбором средств для ВСУ.