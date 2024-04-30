Військовозобов’язані із простроченими паспортами: Естонія зробила заяву, чи відправить їх до України

На підставі тимчасового захисту в Естонії 6500 українських чоловіків віком 18-60 років мали посвідку на проживання

Естонія не планує примусово відправляти українських чоловіків призовного віку на Батьківщину, якщо їх паспорти будуть прострочені. У країні вважають, що мобілізація — це питання, яке стосується держави та її громадян.

Про це повідомила радник відділу політики громадянства та міграції МВС Аннелі Вікс, пише ERR. За її словами, посвідку на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

"Мобілізація — це питання, яке стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втікали через війну, у тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації", — сказала Вікс.

Вона додала, що якщо українські громадяни призовного віку не зможуть обміняти свої прострочені паспорти у посольстві України, вони не матимуть можливості подорожувати.

Зазначається також, що відсутність чинного проїзного документа не знімає можливість подання заяви на отримання чи продовження посвідки на проживання. У тому числі на підставі тимчасового захисту.

"Діючий порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності дійсного проїзного документа", — наголосила Вікс.

На кінець квітня в Естонії діючий дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали близько 31 тисячі військових біженців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Литві поки не розглядають заходів щодо повернення військовозобов’язаних українців додому. Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначила, що ніхто не відвозитиме до України. Однак цих осіб, можливо, можуть обмежити виплати, дозвіл на роботу і видачу документів.

Водночас уряд Польщі готується врегулювати питання щодо формальностей із перебуванням українських чоловіків призовного віку в країні. Будуть прописані нововведення у новій редакції закону про допомогу українцям.