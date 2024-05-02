Це святотатство: в ПЦУ пояснили які великодні товари ні в якому разі не можна купувати в супермаркетах

Якщо вірянин придбав подібні речі, то після їх використання викидати таку продукцію просто на смітник не треба

Православним вірянам краще утримуватись від купівлі в супермаркетах великодньої продукції з зображенням храмів, Спасителя, та іншої церковної атрибутики.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).

За словами митрополита ПЦУ, подібна продукція – чистий маркетинг, який абсолютно не відповідає церковності.

- Літери "ХВ" під хвостиком у зайчика, ці пляшки, на яких зображують церковну атрибутику, наліпки на крашанки… Категорично я проти такої практики. Крашанка має бути – або вдома зварили яйце і пофрабували в цибулинні, як це робили наші предки (чи хоча б придбати фарбу в магазині), або писанка. А писанки – це ж ціла культура. А наліплювати зображення Спасителя, щоб потім викидати в смітник, я вважаю гріхом і святотатством. Цього не варто робити. З церковною атрибутикою треба поводитися як із святинею. Використання подібних речей з церковними зображеннями в маркетингових цілях – це святотатство, — зазначив священник ПЦУ.

Втім, якщо вірянин все ж придбав подібні речі, то після їх використання викидати таку продукцію просто на смітник не треба.

- Я розумію дуже добре таких людей: прийшов у маркет, щось треба до Великодня, десь побачив, ага, оце щось церковне, якийсь хрестик, якісь куполи, то треба брати. Але в таких випадках потрібно, звісно, спалювати продукцію з церковними зображеннями. Це ж відбувається з тими речами, які використовують при храмовому богослужінні. Записки, просфори, інші речі ми обов'язково спалюємо і цей попіл висипаємо або у річку, або прикопуємо в місці, до якого нема загального доступу і де не можна цю святиню осквернити, — резюмував митрополит Олександр.

Раніше "Телеграф" писав, чи треба митись зранку у Чистий четвер. А також чи можна святити горілку та ковбасу. У ПЦУ розповіли, як правильно зібрати великодній кошик.