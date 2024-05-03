Паски "відвал башки": епічні великодні відео українців, які точно піднімуть вам настрій

Гумор завжди був нищівною зброєю українців

За кілька днів, а саме 5 травня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Соціальними мережами ширяться тисячі відео, на яких українці показують як готуються до свята.

Та чи не найбільше переглядів, традиційно, набирають відео на яких підготовка до Великодня, так би мовити, вийшла з-під контролю. "Телеграф" зробив добірку відео, які гарантовано піднімуть вам настрій, а якщо і ваша пасочка цього року "не фонтан", то принаймні знайте — ви не одні й сумувати точно не варто, краще посміятися разом з усіма, адже гумор завжди був нищівною зброєю українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи обов'язково святити кошик з продуктами на Великдень. Відповів на це питання Митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр.