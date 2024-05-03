Горілка, ковбаса та інше: чи обов'язково святити кошик з продуктами на Великдень
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Святять хрестики, а їжу благословляють
Традиційно на Великдень віруючі збирають кошик, з якого йдуть до церкви. Деякі кладуть у неї, наприклад, ковбасу та воду.
Митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко) в інтерв’ю "Телеграфу" під назвою "Пасха – це Христос, а не ковбаса: про великодні символи під хвостом зайчика, жінок у брюках і ухилянтів", розповів про те, чи можна це робити.
Насамперед він зазначив, що всі ці речі не святять. Це називається благословення.
"Святять певні речі церковного використання. Можна посвятити хрестик, посвятити ікону. У випадку ж з їжею, ми просто приходимо до храму і беремо благословення на споживання цих продуктів із кропленням святою водою. Якщо хтось вірить, що саме ці великодні страви мають сакральне значення" – пояснив митрополит.
При цьому для самої церкви це не має сакрального значення. Його має лише одна їжа – свята Євхаристія.
"І що варто було б зробити? Відвідати храм, сповідатися, причаститися. А продукти, які ми освячуємо в кошиках, які священик благословляє для нашої поживи, – це вже другорядне в святі. Пасха наша – Христос. Він за нас віддав своє життя, він за нас постраждав, він воскрес і цим самим відкрив двері кожній людині до воскресіння", — сказав Драбинко.
А що можна і не можна "святити" на Великдень
Видання 1+1 наводить такий список продуктів.
Можна, можливо:
- Паска;
- Фарбування та писанки;
- Мясні продукти;
- Молочні продукти;
- Сіль;
- Хрін.
Що не можна святити:
- спиртні напої, зокрема вино;
- гроші;
- фрукти та овочі;
- сік, солодка вода;
- солодощі;
- документи тощо.
Нагадаємо, що у СОТ пояснили, чому Україна відзначає Великдень в один день із Росією.