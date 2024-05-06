Без "нереалістичних очікувань": у Польщі припустили, що Україна отримає від липневого саміту НАТО

У Польщі вважають, що війна закінчиться, коли агресор дійде висновку, що жертви не варті можливих досягнень

У Польщі сподіваються, що на новому липневому саміті НАТО союзники окреслять плани щодо зміцнення безпеки України та її інтеграції до Альянсу. Водночас там зазначають, що "немає підстав створювати нереалістичні очікування, які не вдасться реалізувати".

Таку думку в інтерв’ю RMF24 висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, він сподівається, що союзники означать практичні кроки для зміцнення безпеки України, щоб через кілька років Україна могла приєднатися до євроатлантичних інститутів.

"Сподіваюся, під час саміту НАТО у Вашингтоні ми підтвердимо, що НАТО повернувся до витоків – тобто, стримування агресивної Росії… Оборонні бюджети у Європі зростають, і Польща, як вам відомо, лідер у цьому питанні. Вони (витрати на оборону – Ред.) мають зростати, тому що Росія атакувала наших сусідів і погрожує нам. Це не спрацює. НАТО – найпотужніший альянс в історії світу. Одного разу він вже виграв у протистоянні з Росією, і виграє знову", – додав він.

Сікорський також повторив свою тезу про те, що війну "можна закінчити за 5 хвилин дзвінком Путіна до Шойгу".

"Це агресивна колоніальна війна. І вона закінчиться, коли агресор дійде висновку, що жертви не варті можливих досягнень. Але поки що агресор не дійшов такого висновку", – зазначив глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на що Україні чекати від саміту у Вашингтоні.