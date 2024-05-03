Навіть без рішення суду: у законопроєкт проти ухилянтів внесено резонансу правку щодо штрафів

Максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку було зменшено

Законопроєкт №10379 про відповідальність за порушення правил військового обліку передбачає заочні штрафи без рішення суду на вимогу ТЦК. Наразі його схвалено до другого читання Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Про це розповів перший заступник голови Комітету Андрій Осадчук (фракція "Голос") в етері телемарафону. За його словами, це зробили на вимогу Міноборони та Генштабу.

"Основне нововведення законопроєкту, який підтримав комітет: за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, його присутність. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей. Так ось на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали", – розповів депутат.

Осадчук зауважив, що у законодавстві вже є схожі процедури, наприклад, у разі накладення штрафів за перевищення швидкості із використанням фотофіксації порушення.

"Схема буде така, що ТЦК отримає право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє її вам, якщо ви її не платите, – виконавча служба, блокування рахунків і т.д. Тобто саме таким інструментом Кабмін досягатиме того дуже токсичного варіанту, про який всі говорили і всі були проти – блокування рахунків, блокування майна. Тобто якщо ви не сплатили штраф, то через виконавчу службу все робитиметься", – сказав нардеп.

Також Осадчук зазначив, що всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти у військкомат про суттєві зміни, за цим нововведенням ТЦК зможе штрафувати. Мова ведеться про дані зміни місця проживання, отримання документів про освіту, закордонний паспорт тощо.

"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх… Я думаю, що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років — у них були подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це", — додає перший заступник.

Проте депутат акцентує, що з урядової версії законопроєкту до другого читання комітет прибрав низку найжорсткіших норм.

"Ми повністю прибрали кримінальну відповідальність за відмову від ВЛК. Загалом цю тему закрито. Ми прибрали всі ці новації про адміністративний арешт, тому що велике бажання було заарештовувати на три доби, це ми повністю прибрали", — сказав член комітету.

Окрім цього максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку зменшено.

"Штрафи порівняно з тим, як хотів це Кабмін, зменшили десь раз на 4-5. Але вони все одно залишилися більшими. Для фізичних осіб на період воєнного стану це аж до 25 500 гривень, а для юридичних осіб десь 60 000. Тобто рівень штрафів значний, він приблизно в 5 разів більший за чинний рівень", – сказав Осадчук.

Зауважимо, що дата голосування за законопроєкт у другому читанні наразі не відома. Проте, на думку депутата, швидше за все, це буде до 18 травня, коли набирає чинності інший закон – про посилення мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, як покарають за новим законом тих, хто не з’явився до ТЦК протягом 60 днів.