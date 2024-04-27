Долю заморожених активів РФ визначать вже на початку червня: Малюська назвав три можливі сценарії

Перший крок США уже зробили

Використання заморожених активів Росії для допомоги України наразі ще обговорюється. Колективне рішення, ухвалене в ході дискусій, було оголошено на саміті G7.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону. Він також назвав три сценарії розвитку подій, які можна очікувати.

"США зробили перший важливий крок. Вони прийняли рішення надати право адміністрації США про конфіскацію російських активів. Повністю, не повністю, відсотки, доходи від них — не має значення. Право було надано. США показали, що юридично це законно", — заявив міністр.

За його словами, США докладають зусиль, аби підтягнути під цю стратегію і решту країн, проте одностайне рішення досягти складно, тому тривають дискусії.

"Варіантів безліч. Дискусії тривають. Але ключова річ — це має бути колективно. Колективне рішення в Італії буде озвучене (на саміті G7, — ред.). Думаю, ми будемо розуміти ще на початку червня, що буде з активами", — зауважив Малюська.

Які сценарії розвитку подій можливі

За словами міністра юстиції, можливий супероптимістичний сценарій, за якого буде проведена конфіскація заморожених нині російських активів.

У випадку нейтрального сценарію, як каже Малюська, буде вилучено доходи під певну позику, щоб такі доходи, нараховані на 10 років на перед, були виплачені вже зараз одним траншем.

За песимістичного сценарію можливе лише поточне відрахування доходів, нарахованих від російських активів.

"Це максимум 5 млрд євро на рік. Але, можливо, й менше. Це песимістичний сценарій. Наше завдання просити партнерів про найрадикальніше рішення", — сказав Малюська.

Раніше "Телеграф" писав, що все ж таки країни G7 дедалі більше схиляються до використання доходи від заморожених активів Росії для допомоги Україні.