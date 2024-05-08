"У ЄС немає відчуття терміновості": Литовський євродепутат закликає прискорити озброєння України

Країни ЄС сильно запізнюються з наданням військової допомоги Україні, оскільки занадто повільно розгортають потужності свого військового-промислового комплексу. Про це заявив депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

"В Європейських країнах є загальне розуміння того, що оборонна промисловість має народитися заново. Вона повинна розширюватися і з точки зору потужностей, і з точки зору якості. Нічого більше не заважає цьому крокові, але практична реалізація — це те, в чому ЄС сильно відстає у часі. Все відбувається не так як хотілося б і як необхідно. Мене шокувало інтерв'ю CEO компанії, яка виробляє гаубиці Caesar на початку 2024 року, в якому йдеться про те, що виробник Caesar розглядає, я підкреслюю — розглядає можливість (запровадження на виробництві — ред.) другої зміни. Це тільки розглядається, рішення ще навіть не ухвалено. Це неприйнятно, але це реальність. У європейців немає відчуття терміновості", — розповів парламентарій.

"Хтось воює — і це Україна, а ми робимо те, що можемо. Але можливо, ми можемо на 10% більше, можливо, ми можемо на 20% більше, а можливо, ми повинні робити на 200% більше. Тобто існує величезна невідповідність між реальністю та обіцянками. Я не бачу розуміння терміновості (процесу розгортання і розширення оборонного виробництва в країнах ЄС — ред.). Цього немає навіть у планах організації виробництв. Це дуже тривожно. Захід не живе відповідно до своїх обіцянок. Я маю на увазі, що ми навчилися говорити правильні слова, але не навчилися робити те, що маємо, і робити це швидко. Все ще існує прірва між потребами України та нашими діями", — підсумував Пятрас Ауштрявічюс.