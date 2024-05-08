"У ЕС нет чувства срочности": Литовский евродепутат призывает ускорить вооружение Украины

Страны ЕС сильно запаздывают с предоставлением военной помощи Украине, так как слишком медленно развертывают мощности своего военного-промышленного комплекса. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

"В Европейских странах есть общее понимание того, что оборонная промышленность должна родиться заново. Она должна расширяться и с точки зрения мощностей, и с точки зрения качества. Ничто больше не мешает этому шагу, но практическая реализация — это то, в чем ЕС сильно отстает во времени. Все происходит не так как хотелось бы и как необходимо. Меня шокировало интервью CEO компании, которая производит гаубицы Caesar начала 2024 года, в котором говорится, что производитель Caesar рассматривает, я подчеркиваю — рассматривает возможность (введения на производстве — ред.) второй смены. Это только рассматривается, решение еще даже не принято. Это неприемлемо, но это реальность. У европейцев нет чувства срочности", — рассказал парламентарий.

"Кто-то воюет — и это Украина, а мы делаем то, что можем. Но может быть, мы можем на 10% больше, может быть, мы можем на 20% больше, а может быть, мы должны делать на 200% больше. То есть существует огромное несоответствие между реальностью и обещаниями. Я не вижу понимания срочности (процесса развертывания и расширения оборонного производства в странах ЕС — ред). Это нет даже в планах организации производств. Это очень тревожно. Запад не живет в соответствии со своими обещаниями. Я имею в виду, что мы научились говорить правильные слова, но не научились делать то, что должны и делать это быстро. Все еще существует пропасть между потребностями Украины и нашими действиями", — подытожил Пятрас Ауштрявичюс.