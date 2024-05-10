Вперше за довгий час: що обрали українці між демократію та сильним лідером, результати опитування

14% респондентів вважають Україну диктаторською країною

Українці вважають, що наразі важливіша для держави демократична система, ніж сильний лідер. У минулих роках думка була іншою, і перевага надавалась сильному голові держави.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проходило у лютому 2024 року. Респондентів просили оцінити рівень демократії в Україні.

За результатами опитування, 57% українців вважають, що наша держава скоріше або повністю демократична. З них 34% вважають, що майже або повністю, а 23% — скоріше демократичною. Проте 14% відповіли, що Україна є скоріше або цілковито диктаторською. І 27% респондентів вважають нашу державу і диктаторською, і демократичною одночасно.

Оцінка загального рівня демократії в Україні

У виборі між демократичною країною та сильним лідером українці у грудні 2023 вперше за довгий час обрали демократію. Так, 59 % респондентів згодні з тим, що демократична система, важливіша за сильного лідера. І лише 32% обрали сильного голову держави, також 8% опитаних не визначились.

Вибір між демократичною системою та сильним лідером

Натомість у 2020 році 54% українців відало перевагу сильному лідеру, а демократичну країну обрало лише 31%. У липні 2022 року 58% відповіли, що "зараз Україні сильний лідер важливіше, ніж демократична система", а пріоритет демократичній системі віддало 27%.

Раніше "Телеграф" писав, скільки українців підтримують заборону УПЦ МП, результати опитування.