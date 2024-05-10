Впервые за долгое время: что выбрали украинцы между демократией и сильным лидером, результаты опроса

14% респондентов считают Украину диктаторской страной

Украинцы считают, что сейчас важнее для государства демократическая система, чем сильный лидер. В прошлые годы мнение было другим, и предпочтение отдавалось сильному главе государства.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС), который проходил в феврале 2024 года. Респондентов просили оценить уровень демократии в Украине.

По результатам опроса, 57% украинцев считают, что наше государство скорее или полностью демократическое. Из них 34% считают, что почти или полностью, а 23% скорее демократическое. Однако 14% ответили, что Украина скорее или полностью диктаторская. И 27% респондентов считают наше государство и диктаторским, и демократическим одновременно.

Оценка общего уровня демократии в Украине

В выборе между демократической страной и сильным лидером украинцы в декабре 2023 впервые за долгое время выбрали демократию. Так, 59% респондентов согласны с тем, что демократическая система важнее сильного лидера. И только 32% выбрали сильного главу государства, также 8% опрошенных не определились.

Выбор между демократической системой и сильным лидером

В 2020 году 54% украинцев предпочли сильного лидера, а демократическую страну выбрало лишь 31%. В июле 2022 года 58% ответили, что "сейчас Украине сильный лидер важнее демократической системы", а приоритет демократической системе отдало 27%.

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