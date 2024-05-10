В Сумах мужчина после визита в ТЦК оказался в больнице в тяжелом состоянии: подробности

В настоящее время дело передано в ГБР

Родственники 55-летнего мужчины из города Шостки Сумской области обвиняют военных из ТЦК в противоправных действиях. Они утверждают, что мужчину якобы тайно увезли из Сум в Харьков, где он два раза мог терять сознание и после этого попал в реанимацию. После огласки в ТЦК заявили, что идет проверка происшествия.

Об этом ТСН.ua рассказала семья потерпевшего. Они сообщили, что мужчина пришел проходить медкомиссию как послушный гражданин, но в ответ столкнулся с нелестными реалиями.

Детали трагического случая

"Во время проведения комиссии сделана кардиограмма, где выяснилось, что на сердце рубцы. Позвонили по телефону семейному врачу, которая сообщила, что с высокой вероятностью гражданин перенес инфаркт и обязательно нужно пройти УЗИ сердца. Последние 3 года начало повышаться давление, из гипотоника перерос в гипертоника. Кроме того, есть проблемы со спиной с тридцати лет. При смещении дисков отказывают ноги", — рассказала жена 55-летнего мужчины.

Она добавляет, что семейный терапевт посоветовала дообследование, но ВВК даже не измерили давление, и сказали, что мужчина может служить.

"Во время общения с главой ВВК мужчина попросил сделать дообследование из-за действительно плохого состояния здоровья и возможности негативных и непредсказуемых ситуаций (потому что такое периодически случается в гражданской жизни из-за вышеуказанных проблем) на что получил отказ в грубой форме", — говорит жена.

Оказался в реанимации без документов

После этого пострадавший получил новую повестку и должен был ехать в учебный центр в Сумах. Его привезли в г. Харьков, где ему стало плохо.

По данным семьи, ТЦК обещали доставить его в г. Шостка, но автобусом повезли в Гончаровск (север Черниговской области). Здесь он еще раз потерял сознание, и в таком состоянии доставлен в больницу г. Конотопа, в которой попал в реанимацию. Как сообщили в приемном отделении, в тяжелом состоянии.

"В больнице он оказался без сопроводительных документов. Представители Шосткинского ТЦК и СП даже не сообщили семье, что мужчина в реанимации г. Конотоп", — рассказали родственники, что узнали о состоянии мужчины случайно из-за знакомых.

Дело передано в ГБР, а на случай отреагировала народная депутат Ирина Фриз, которой семья отправила запрос.

"Очередной вопиющий случай противоправных действий представителей ТЦК и СП, в данном случае Шосткинского районного, и вопросы потерпевших — куда обращаться в случае совершения таких нарушений. Ответ один — сразу обращайтесь в ГБР. Не медлите. Делайте информационно известны все случаи и всех причастных относительно противоправных действий, чтобы не допустить создания противозаконной системы", — написала она в Facebook.

Реакция ТЦК

В Сумском ТЦК, комментируя ситуацию, журналистам рассказали, что идет проверка.

"Мы сейчас проверяем эту информацию, реакция на это будет. Выясняем, что произошло на самом деле", — сообщил в комментарии спикер Сумского областного ТЦК Александр Бондаренко.

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