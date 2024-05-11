Зовут "русский мир"? Видео "Телеграфа" с репетиции харьковских школьников вызвали жаркие дискуссии в сети

Мнения пользователей сети разделились

Несмотря на угрозу нового российского наступления и постоянные обстрелы, в Харькове продолжается жизнь, а дети готовятся к последнему звонку. Однако многие пользователи сети обратили внимание на то, что преподаватель и дети на видео говорят не на украинском языке, что вызвало много вопросов.

В частности актер Антон Мухарский (также известный под псевдонимом Орест Лютый) обратил внимание на видео, снятое корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым, и увидел в нем посыл "спасать русский мир". По его словам, видео уже якобы было использовано в российской пропагандистской кампании.

В комментариях к записи также нашлось много людей, которые поддержали его слова. При этом некоторые отметили, что в том же Харькове попытки украинизации так и не дали результата.

Другие же пользователи сети отметили, наоборот стали на сторону детей и предложили возмущенным людям приехать в Харьков и стать там учителями, чтобы вырастить поколение, которое они бы хотели видеть.

С самим видео можно ознакомиться ниже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о щемящем фото мальчика в бронежилете в Харькове, которое взволновало украинцев.