"Военные этого не понимают": нардеп рассказал, зачем Украине новый закон о мобилизации

Нардеп назвал главную цель нового закона о мобилизации

Новый закон о мобилизации призван не только улучшить ситуацию с набором людей в Силы обороны. Вторичной его целью является дать ТЦК понимание того, сколько вообще в Украине есть военнообязанных.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью "Телеграфу": Кого принудительно доставят в ТЦК и что нужно сделать каждому: все о мобилизации после 18 мая

"Мы должны понимать, сколько у нас есть людей в резерве и так далее. Ведь военные этого, в принципе, не понимают. Мобилизация продолжается. Но понимание численности военнообязанных, которые могут быть привлечены в максимально короткие сроки, отсутствует. Этой информации нет", — сказал он.

В качестве примера Федиенко рассказал, что по данным ТЦК в Украине есть от 6 до 10 миллионов военнообязанных, однако в реестрах их, условно, всего 2 миллиона. Поэтому, говорит он, закон должен был сделать так, чтобы ТЦК увидел всех, а для этих целей и был запущен автономный кабинет военнообязанного.

Как сообщалось ранее, в Генштабе заявили, что все военнообязанные украинцы с 18 мая должны обновить свои данные в ТЦК. Но если сделать это раньше, то повторно в военкомат идти не нужно.