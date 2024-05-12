Канада підтвердила участь у Глобальному Саміті миру: Трюдо хоче приїхати особисто

Канада стане однією з десятків країн, які відвідають саміт

Канада підтвердила участь у першому Глобальному Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в червні цього року. Захід, який організовує Україна, збере десятки країн світу, а ще там не буде Росії та її терористичного режиму.

Про участь Канади написав прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо у Twitter. Якщо судити з його допису, Трюдо планує взяти участь у саміті особисто, як і більшість лідерів запрошених країн.

"Перший саміт миру для України відбудеться в червні, і Канада візьме в ньому участь. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до інших світових лідерів для досягнення нашої спільної мети — справедливого і міцного миру для України", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія хоче зірвати саміт миру у Швейцарії. Володимир Зеленський розкрив план росіян.

Як повідомлялося раніше, саміт за українською формулою миру має відбутися у Швейцарії 16-17 червня 2024 року. Відомо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій, у тому числі з країн G7, G20 та БРІКС. Зустріч буде націлена на створення конкретної дорожньої карти участі Росії у мирному процесі. Росію на цей саміт не запрошували, але там заявили, що все одно туди не поїхали б.