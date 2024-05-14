Пограничники назвали самый нелепый способ переплыть Тису и объяснили, почему этого не стоит делать (фото)

Все попытки переплыть Тису – незаконны и бессмысленны

Украинские нелегалы, пытаясь выехать из Украины во время военного положения, штурмуют реку Тиса. Некоторые из них, дабы не попасть в руки пограничников, прибегают к весьма оригинальным, а порой даже нелепым методам.

Об этом рассказала пресс-секретарь Мукачевского отряда ГПСУ Леся Федорова в комментарии для материала "Телеграфа" под названием "Бурная Тиса, дикие звери и опасные Карпаты: что ждет беглеца-нелегала".

По её мнению, все попытки нелегально пересечь границу нелепые. Тем не менее среди них она выделила попытку пересечь границу с детскими нарукавниками "розовый фламинго".

"Закарпатец пообещал товарищу-полтавчанину сопроводить его в соседнюю страну, снабдил гидрокостюмом и надувным детским кругом, а себя – надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго. О том, что глубина Тисы по направлению их движения достигает четырех метров, а ширина – почти 50 метров и что в реке уже утонули почти два десятка мужчин – проводник предпочел промолчать…Все попытки пересечения – незаконны и бессмысленны, смерти – бессмысленны, и нам жаль каждый раз тех ребят, которые погибли. Среди них есть 20-21-летние, не подлежащие призыву. И каждый раз возникает вопрос – зачем такой молодой человек вообще лез в воду", — рассказывает она.

Также она подтвердила, что был случай, когда мужчина пытался переплыть эту бурную реку в кроссовках.

"К сожалению, там только ноги остались…", — говорит она.

Военная объяснила, что в Тисе не спасают даже гидрокостюмы, с которыми некоторые пытаются её переплыть. Все дело в том, что дно реки неизвестно.

"Что там под водой не скажет никто, тем более – "проводники". Вода очень глубокая – там корни, или даже какое-то дерево, которое после повышения воды оказалось под водой…Человеку, которого нашли в гидрокостюме, 10 мая исполнилось 42 года – это молодой человек. Скорее всего, он был крепким, и, наверное, верил в свои силы. Более того, он родом из Хуста [на Закарпатье], поэтому наверняка не один раз видел Тису, и это ему, к сожалению, не помогло", — сказала Федорова.

Напомним, ранее мы писали о том, что пограничники задержали группу "скалолазов"-уклонистов в высокогорье Карпат.