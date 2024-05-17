Помог присвоить миллионы и отделался смешным штрафом: суд вынес приговор бывшему нацгвардейцу

Сумма штрафа менее 1% от той, которая была присвоена

Суд признал виновным бывшего старшего офицера отдела капитального строительства управления расквартирования и капитального строительства логистики Главного управления Нацгвардии, подполковника Виктора Пасичнюка. Но оштрафовал его на сумму, которая составляет менее 1% той, которую он помог присвоить подрядчику 3,67 млн гривен.

Об этом пишет 368.media, ссылаясь на приговор суда в Вышгороде Киевской области по ч. 3 ст. 425 УК. Отмечается, что Пасичнюк принимал работы по тендеру Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ и ООО "Интертрейдплюс" (ныне основатель Людмила Костюченко) на капитальное строительство жилого дома на 40 квартир в Вышгороде стоимостью 15,22 млн гривен.

В суд поступило соглашение о признании вины со стороны Пасичнюка. Его юрист заявил, что обвиняемый в настоящее время является ФЛП, имеет постоянный ежемесячный доход, имеет многочисленные награды от руководства Национальной гвардии, участвовал в АТО, награжден отличием президента за участие в АТО, является участником боевых действий, имеет третью группу инвалидности, по месту обитание характеризуется положительно.

Так, утвердив соглашение, суд оштрафовал Пасичнюка на 34 тыс. гривен.

Следствию удалось установить, что подполковник небрежно отнесся к службе, должным образом выполненные строительные работы и их соответствие документам не проверил, засвидетельствовав своей подписью и печатью акты приемки выполненных строительных работ. Это привело к материальному ущербу на 3,67 млн гривен, которым должностное лицо ООО "Интертрейдплюс" завладело и распорядилось по собственному усмотрению.

Ранее "Телеграф" писал, что Пидгаецкий районный суд рассмотрел дело о домашнем насилии психологического характера и признал женщину виновной по ч.1 ст.173-2 КУоАП. Ее оштрафовали на 187 грн.