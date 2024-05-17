У Києві і не тільки: в Україні знову виключають світло, де дізнатись графіки

На суботу, 18 травня, поки що відключення не заплановано

В Україні 17 травня з 19:00 і до опівночі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Це торкнеться майже кожної області, проте наразі на Київщині та Дніпропетровщині вже почали діяти обмеження.

Про це йдеться у повідомлені "ДТЕК". У мережі повідомляють, що у Києві вже райони Позняки, Голосієво та частина Оболоні без світла.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго з 19:00 до 00:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень", — пише компанія.

Також у ДТЕК кажуть, що на суботу, 18 травня, попередньо обмеження електрики не заплановані. Але наразі ситуація у енергосистемі вкрай мінлива. Тому компанія закликала українців економити світло, задля підтримання системи.

Зауважимо, що, за даними "Укренерго", є часові межі, в які діють графіки погодинних відключень. Тобто йде мова про можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів.

Нагадаємо, що на сайті "Yasno" ви зможете дізнатись, чи вимкнуть світло за вашою адресою.

Раніше "Телеграф" писав, чому графіки відключень світла в Україні запровадили саме зараз.