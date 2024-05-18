Отключать будут, но не всех: кого коснутся ограничения электроэнергии сегодня

Ограничения планируются в вечерние пиковые часы

В субботу, 18 мая, из-за значительного дефицита электроэнергии будут действовать ограничения с 19:00 до 24:00. На этот раз они коснутся промышленных потребителей, бытовые отключаться не будут.

Об этом сообщили в Минэнерго. Отмечается, что за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом.

Однако 18 мая в ночные и утренние часы уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши. Поэтому решено было ввести ограничения, несмотря на утренние заявления, что в субботу свет не планируют выключать.

"С 19:00 до 24:00 во всех регионах планируется ограничение промышленных потребителей. При этом отключение бытовых потребителей пока не предусматривается", — говорится в сообщении.

Заметим, что это произошло из-за ночной атаки врага, ведь в Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны ударили по энергетическим объектам.

Кроме этого, в Донецкой области при обстреле выключалась воздушная линия облэнерго, в результате чего обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.

Ранее "Телеграф" писал, почему графики отключений света в Украине ввели именно сейчас.