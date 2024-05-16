На Запоріжжі вимикатимуть світло: оприлюднено графіки

Зазначається, що один і той самий багатоквартирний будинок може бути включений до більш ніж однієї черги

У четвер, 16 травня, у Запоріжжі та області вводять обмеження електропостачання для населення. Світло будуть вимикати за графіками. Раніше ми вже розповідали, де дізнатися про графіки, якщо сайти ДТЕК та YASNO не працюють

Про це повідомили у "Запоріжжяобленерго". Там зазначили, що погодинні відключення діятимуть з 06:00 для побутових та юридичних споживачів

Відключення почнуться із Першої черги (сьогодні, 16 травня, задіяні усього три черги). Орієнтовна тривалість відключення для кожної з черг – 4 години. З 10:00 до 16:00 споживачі не погашатимуться:

06:00 – 10:00 – Перша черга;

10:00 – 16:00 – відключень немає;

16:00 – 20:00 – Друга черга;

20:00 – 24:00 – Третя черга.

Зазначається, що один і той самий багатоквартирний будинок може бути включений до більш ніж однієї черги, залежно від кількості вводів до цього будинку, оскільки ці вводи заживлені від різних ТП. Перевірити перелік адрес у черзі можна за посиланням.

Графік погодинних відключень світла у Запорізькій області

Як допомогти енергетикам

Аби допомогти енергетикам утримати ситуацію та запобігти масовим екстреним відключенням закликаємо всіх споживачів зменшити власні обсяги споживання електроенергії та відмовитися від використання енергоємних електроприладів, або ж максимально обмежити користування ними. Нагадаємо, що у разі виникнення енергетичної загрози, відключення світла здійснюватиметься у шість черг.

Відключення світла

У Львові та Львівській області з 00:00 16 травня діють погодинні графіки відключень електроенергії через важку ситуацію з енергетичною інфраструктурою. Через масовані теракти росіян проти української енергосистеми існує дефіцит потужності.

У Дніпропетровській області з 16 травня за розпорядженням НЕК "Укренерго" запроваджено екстрені відключення світла через важку ситуацію з енергетичною інфраструктурою. Разом із ними діють і стабілізаційні відключення.

Нагадаємо, напередодні, 14 травня, увечері компанія Yasno, яка входить до складу ДТЕК, повідомила про введення екстрених відключень світла у Києві та Дніпропетровській області. Тому для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Атака РФ на українські енергооб'єкти

22 березня внаслідок обстрілу росіян була повністю знищена Зміївська ТЕС у Харківській області. А 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Таким чином ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

У четвер,11 квітня, внаслідок атаки російських військ повністю зруйновано Трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Знищено 100% генерації.

8 травня РФ завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

Раніше "Телеграф" писав, що у частині українських областей через обстріли з боку російських окупантів і при цьому досить холодної погоди були змушені запровадити відключення світла. Графіки вже було складено.