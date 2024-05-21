До Києва раптово приїхала глава МЗС Німеччини: вже зробила заяву

Візит не був анонсований раніше

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва із сьомим візитом із початку повномасштабного вторгнення. Її приїзд традиційно не анонсували з міркувань безпеки.

Про це у вівторок, 21 травня, пише Bild. Зазначається, що Бербок терміново закликає до посилення міжнародної підтримки України у сфері протиповітряної оборони.

"Щоб захистити Україну від російського граду ракет та безпілотників, їй терміново потрібне посилення протиповітряної оборони", — сказала вона на початку свого візиту.

Бербок закликала світ зараз поєднати зусилля, щоб Україна могла вижити. Крім того, вона наголосила, що країнам потрібно це зробити в тому числі і для того, щоб війська Путіна не опинилися незабаром біля їхніх власних кордонів.

Відповідне відео із прибуттям глави МЗС розмістив у X (Twitter) журналіст Spiegel Крістоф Шульт.

У планах візиту Бербок також було заплановано поїздку до Харкова, проте її було скасовано з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 травня до Києва приїжджав державний секретар США Ентоні Блінкен. Головною метою його візиту була демонстрація солідарності Штатів із Україною, яка намагається відбити атаки російських загарбників.