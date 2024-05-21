В Киев внезапно приехала глава МИД Германии: уже сделала заявление

Визит не был анонсирован ранее

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с седьмым визитом с начала полномасштабного вторжения. Ее приезд традиционно не анонсировали из соображений безопасности.

Об этом во вторник, 21 мая, пишет Bild. Отмечается, что Бербок срочно призывает к усилению международной поддержки Украины в области противовоздушной обороны.

"Чтобы защитить Украину от российского града ракет и беспилотников, ей срочно необходимо усиление противовоздушной обороны", — сказала она в начале своего визита.

Бербок призвала мир сейчас объединить усилия, чтобы Украина могла выжить. Кроме того она подчеркнула, что странам нужно это сделать в том числе и для того, чтобы войска Путина не оказались вскоре у их собственных границ.

Соответствующее видео с прибытием главы МИД разместил в X (Twitter) журналист Spiegel Кристоф Шульт.

В планах визита Бербок также была запланирована поездка в Харьков, однако она была отменена из соображений безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 мая в Киев приезжал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Главной целью его визита была демонстрация солидарности Штатов с Украиной, которая пытается отразить атаки российских захватчиков.