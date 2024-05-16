На Закарпатті за ухилення від військового обліку оштрафували жінку: як так сталося

Обвинувачена визнала себе винною

В Україні за порушення правил військового обліку передбачені штрафи. Їх накладають переважно на чоловіків, але у Закарпатській області стався нетиповий випадок.

Мукачівський міськрайонний суд 13 травня визнав винною в ухиленні від військового обліку місцеву мешканку Ольгу Кулю, пише Zaxid.net. Вона проігнорувала повістку до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. За це їй присудили 5100 грн штрафу.

У вироці суду зазначається, що жінка є військовозобов’язаною, оскільки має середню спеціальну медичну освіту (сестринська справа). Проте наразі вона ніде не працює.

Повістку для проходження військово-лікарської комісії з попередженням від начальника ТЦК про необхідність виконати вимоги законодавства щодо військового обліку і надання відомостей щодо стану здоров’я принесли їй додому 9 квітня. Однак обвинувачена її проігнорувала.

Під час засідання суду жінка визнала свою вину та попросила призначити їй покарання у вигляді штрафу. Суд також врахував, що обвинувачена не має судимості і не перебуває на обліку у психіатра та нарколога. На вирок може бути подано апеляцію.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада проголосувала за підняття штрафів для ухилянтів. Схвалений законопроєкт викладає статті 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у новій редакції.