Завершили розпочате кілька років тому? Відомий розслідувач розповів, від чого міг померти Навальний

Вбивства політв’язнів та опозиціонерів можуть продовжитися, зазначив Грозєв

У Росії 1 березня поховали опозиційного політика Олексія Навального, який помер у колонії. Розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що Навальний, швидше за все, помер у результаті отруєння.

Саме Грозєв розслідував перше отруєння Навального отрутою "Новичок". Він переконаний, що сценарій міг повторитися. Про свою версію того, що сталося з Навальним, розслідувач розповів в інтерв’ю журналісту Михайлу Зигарю.

"Я вважаю, що це точно умовний "Новичок". Тому що те, що вони "Новичком" намагалися зробити в 2020 році, дуже ймовірно і можливо спробували закінчити — тим самим способом. Тому що інакше залишається чергове незакінчене вбивство "Новичком", в який вони вклали стільки років і стільки грошей, що залишити цю справу незакінченою не можна», — вважає Грозєв.

При цьому розслідувач наголосив, що це припущення не є результатом розслідування, а його аналітичним висновком. Він також висловив думку, що вбивства політв’язнів та опозиціонерів можуть продовжитися.

"Моє джерело після смерті Олексія натякнуло, що це не останній інцидент. Не хочу робити прогнози, але я реально боюся, що мотивація Путіна була цим вбивством довести Заходу, що він більше не має червоних ліній, і таким чином змусити домовлятися про Україну на своїх умовах", — зазначив Грозєв.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Навальний знепритомнів на борту літака і потрапив до лікарні в стані коми. Медики запідозрили у нього токсичне отруєння, політика підключили до апарату штучної вентиляції легень та помістили до токсикологічного відділення. Однак наступного дня головлікар лікарні Олександр Мураховський заявив, що слідів отрути в аналізах Навального немає. Через два дні після отруєння Навального перевезли до Берліна в клініку "Шаріте". Німецькі лікарі заявили, що політика отруїли. Після аналізів було оголошено, що йдеться про речовину із сімейства "Новичок".

З коми Навальний вийшов більш ніж через два тижні після отруєння. Кілька місяців Навальний з сім’єю залишався у Німеччині. Політик регулярно займався із фізіотерапевтом, щоб відновити рухові функції. Йому довелося знову вчитися ходити та говорити. У січні Навальний повернувся до Росії. В аеропорту його затримали силовики, на волю він більше не вийшов і помер у колонії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на похороні Навального росіяни скандували "Росія без Путіна", "Путін — вбивця", "Росія буде вільною", "Путін, йди!", та "Ні війні". Але найбільше прихильників війни обурило "Героям слава".