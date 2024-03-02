Рус

Завершили розпочате кілька років тому? Відомий розслідувач розповів, від чого міг померти Навальний

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
644
Могила Навального
Могила Навального. Фото Telegram

Вбивства політв’язнів та опозиціонерів можуть продовжитися, зазначив Грозєв

У Росії 1 березня поховали опозиційного політика Олексія Навального, який помер у колонії. Розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що Навальний, швидше за все, помер у результаті отруєння.

Саме Грозєв розслідував перше отруєння Навального отрутою "Новичок". Він переконаний, що сценарій міг повторитися. Про свою версію того, що сталося з Навальним, розслідувач розповів в інтерв’ю журналісту Михайлу Зигарю.

"Я вважаю, що це точно умовний "Новичок". Тому що те, що вони "Новичком" намагалися зробити в 2020 році, дуже ймовірно і можливо спробували закінчити — тим самим способом. Тому що інакше залишається чергове незакінчене вбивство "Новичком", в який вони вклали стільки років і стільки грошей, що залишити цю справу незакінченою не можна», — вважає Грозєв.

При цьому розслідувач наголосив, що це припущення не є результатом розслідування, а його аналітичним висновком. Він також висловив думку, що вбивства політв’язнів та опозиціонерів можуть продовжитися.

"Моє джерело після смерті Олексія натякнуло, що це не останній інцидент. Не хочу робити прогнози, але я реально боюся, що мотивація Путіна була цим вбивством довести Заходу, що він більше не має червоних ліній, і таким чином змусити домовлятися про Україну на своїх умовах", — зазначив Грозєв.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Навальний знепритомнів на борту літака і потрапив до лікарні в стані коми. Медики запідозрили у нього токсичне отруєння, політика підключили до апарату штучної вентиляції легень та помістили до токсикологічного відділення. Однак наступного дня головлікар лікарні Олександр Мураховський заявив, що слідів отрути в аналізах Навального немає. Через два дні після отруєння Навального перевезли до Берліна в клініку "Шаріте". Німецькі лікарі заявили, що політика отруїли. Після аналізів було оголошено, що йдеться про речовину із сімейства "Новичок".

З коми Навальний вийшов більш ніж через два тижні після отруєння. Кілька місяців Навальний з сім’єю залишався у Німеччині. Політик регулярно займався із фізіотерапевтом, щоб відновити рухові функції. Йому довелося знову вчитися ходити та говорити. У січні Навальний повернувся до Росії. В аеропорту його затримали силовики, на волю він більше не вийшов і помер у колонії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на похороні Навального росіяни скандували "Росія без Путіна", "Путін — вбивця", "Росія буде вільною", "Путін, йди!", та "Ні війні". Але найбільше прихильників війни обурило "Героям слава".

Теги:
#Отруєння #Смерть #Олексій Навальний #Христо грози