Імена вже відомі: нападників, які напали на прикордонника на Закарпатті, затримали в Румунії

Затримані із Запоріжжя

У неділю, 26 травня, румунські прикордонники затримали двох громадян України. Їх підозрюють у нападі на українського прикордонника на Закарпатті.

Про це повідомляє запорізьке видання "Локатор-Медіа". Затримані підозрювані — жителі Запоріжжя — 36-річний Андрій Боярко та 31-річний Роман Нежижим.

Румунські правоохоронні органи готують матеріали для екстрадиції затриманих. В Україні їм загрожує кримінальна відповідальність до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, на Закарпатті невідомі чоловіки напали на прикордонника та вкрали у нього зброю. Затримати їх не вдалося, оскільки нападники втекли до Румунії. Інцидент стався в ніч проти 25 травня на ділянці ВПС "Ділове" — ВІПС "Богдан". Спрацювала сигнальна міна і прикордонний загін відреагував і виявив двох невідомих чоловіків поряд із кордоном.

Один із прикордонників зробив два попереджувальні постріли у повітря, але нападників не зупинилися. Навпаки порушники напали на співробітника ДПСУ та відібрали у нього пістолет "Форт 12 Р". Порушники почали тікати у бік кордону з Румунією та відстрілюватися — у бік прикордонника вони вистрілили п’ять разів, але, на щастя, жодного разу не влучили.

Раніше "Телеграф" писав, що прикордонники назвали найбезглуздіший спосіб переплисти Тису та пояснили, чому цього не варто робити.