Имена уже известны: нападавших, которые напали на пограничника в Закарпатье, задержали в Румынии

Задержанные из Запорожья

В воскресенье, 26 мая, румынские пограничники задержали двух граждан Украины. Их подозревают в нападении на украинского пограничника в Закарпатье.

Об этом сообщает запорожское издание "Локатор-Медиа". Задержанные подозреваемые – жители Запорожья – 36-летний Андрей Боярко и 31-летний Роман Нежижим.

Румынские правоохранительные органы готовят материалы для экстрадиции задержанных. В Украине им грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в субботу, 25 мая, в Закарпатье неизвестные мужчины напали на пограничника и украли у него оружие. Задержать их не удалось, поскольку нападавшие скрылись в Румынии. Инцидент произошел в ночь на 25 мая на участке ВВС "Деловое" — ВИПС "Богдан". Сработала сигнальная мина и пограничный отряд отреагировал и обнаружил двух неизвестных мужчин рядом с границей.

Один из пограничников произвел два предупредительных выстрела в воздух, но нападавших не остановились. Напротив, нарушители напали на сотрудника ГНСУ и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р". Нарушители начали бежать в сторону границы с Румынией и отстреливаться — в сторону пограничника они выстрелили пять раз, но, к счастью, ни разу не попали.

Ранее "Телеграф" писал, что пограничники назвали самый нелепый способ переплыть Тису и объяснили, почему этого не стоит делать.