"Я не брехатиму окупанту, що він прийшов до братів": головні фрази Портнікова в "поєдинку" з Латиніною (відео)

"Телеграф" вирішив зібрати для своїх читачів головні фрази, які говорив Віталій Портніков

На YouTub-каналі російського опозиційного громадського діяча Марка Фейгіна відбувся ефір за участю українського журналіста та письменника Віталія Портникова та російської журналістки та письменниці Юлії Латиніної. Вони говорили про війну в Україні, імперську спадщину та обговорювали попутно інші теми.

"Телеграф" зібрав головні цитати Віталія Портнікова, які пролунали у цій бесіді. Нині їх багато хто обговорює у соціальних мережах.

"Я журналіст Я вважаю, що я маю об’єктивно дивитися на події та на історію і я не вважаю, що воїни та інші катаклізми повинні якимось чином впливати на мою позицію. Я не вважаю, що я повинен брехати російському окупанту на українській землі і говорити йому, що він прийшов до братів, якщо він ніякого відношення до цих людей не має, а його родинні зв’язки пов’язані виключено з тим, що імперія перемішувала народи і якусь кількість вихідців з українських земель, які вирішили прийняти російську ідентичність і російсько-імперський погляд на світ переселилися на чужу територію. Ці люди не були та не будуть братами українців просто тому, що вони зробили інший історичний вибір", — відповів він на запитання Марка Фейгіна про те, чи всі імперії більш-менш однакові у своїх проявах.

Латиніна заявила, що Росія як імперія відбулася завдяки, зокрема, партнерству з частиною української еліти та українського суспільства. Портніков заявив, що насправді про жодне партнерство не може і не могло бути й мови.

"Ви досі сприймаєте наш інформаційний простір україномовний, по суті, через призму російськомовного контенту, вкрай незначного у нашому інформаційному світі. Це перше. Друге. Я категорично заперечую проти цього вічного наративу путінського про українців, які мали блокуючий пакет і про це "рівне" партнерство у будівництві Російської імперії. Це брехня, бо справді брати участь у будівництві Російської імперії могли лише ті люди українського етнічного походження, які відмовлялися від власної ідентичності, та приймали чужу, Московську, наприклад, а потім російську національну ідентичність", — підкреслив Портніков.

Він пояснив свою думку щодо того, чому ні про яке партнерство не може і не могло бути й мови.

"Про яке партнерство ми говоримо, коли війська іншого міського божевільного Петра Великого, так званого, знищували Батурин. Повністю, жінок і дітей… Якщо це ваше населення, чого ви всіх жінки знищуєте? Про яке партнерство може йтися, коли у двадцяті роки XX століття всі ваші армії, які брали участь у громадянській війні за майбутнє Росії, що білі, що червоні, знищували українську державність. Це якесь партнерство, вибачте? Якщо ви вважаєте партнерами зрадників та колаборантів, це нам не партнери. Це люди, які просто відвернулися, можна сказати, від своєї батьківщини, щоб зробити кар'єру в іншій більш вдалій благополучній системі чи країні".

Портніков наголошує на тому, що історія України та історія Росії значно відрізняються. І Україна, своєю чергою, зараз будує вільну державу і не хоче і не збирається мати щось спільне з Росією.

"Історія Росії та історія України — це історії двох різних країн, на різних континентах у Європі, і, якщо хочете, на кордоні Азії. І навіть ті росіяни, які намагалися стати європейцями, зазнали у своїй по суті євразійської азіатської країни нищівної поразки. І ми не хочемо бути частиною цієї цивілізації та цієї поразки. Ми будуємо тут державу самодостатню — з українською мовою, з українською культурою, з реальним баченням нашої державної історії, до якої нинішня Росія не має жодного стосунку".

При цьому, щоб стати частиною імперського організму, як зазначає Портніков, завжди необхідно було йти на жертви.

"Щоб стати частиною російського імперського організму в усі часи аристократ чи простолюдин повинен був відмовлятися від ідентичності".

У ході війни, яка триває в Україні, як вважає Портніков, жодного порозуміння з Росією не буде і не повинно бути.

"Я вважаю, що ми безумовно під час війни ніякого українсько-російського взаєморозуміння не досягнемо і не повинні його добиватися. Це як шукати нині взаєморозуміння між німцями євреями за часів Голокосту." Ось, як би нам зрозуміти німців? Вони все-таки народ Великої культури…", — наголосив журналіст.

На запитання Латиніної про те, де пролягає кордон української нації, він сказав — у головах людей.

"Кордон української нації пролягає в головах у людей. Це не межа по крові, це кордон за ідентичності. Ті люди, які вважають себе українцями та вважають Україну самодостатньою державою, вони є українцями. Ті люди, які вважають, що Україна не має права на існування, що вона частина російського світу та російської цивілізації не залежно від свого етнічного походження, вони — росіяни. теж багато нікуди не поділися. І це не питання Криму, чи Донбасу взагалі території. всі ці три десятиліття жили з упевненістю, що вся ця Україна — це тимчасово. Якщо Україна повернеться до Криму, вони зрозуміють, що це постійно. Ось вам усе, що я можу сказати. Ніхто їх не виганятиме".

Письменник назвав два так звані іспити, які має скласти Українська держава.

"Українська держава має скласти два іспити. Перший — на здатність державного будівництва, а другий — на здатність залишитися в межах Української РСР. Я це говорю не з 2014 року, а з 1991. воно збережеться в тих межах, які зможе утримати. Як будь-яка інша колишня Радянська республіка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав реакції лідерів громадської думки на ефір за участю Портнікова та Латиніної. Багато хто зазначив, що своїми висловлюваннями український журналіст просто "розтоптав" співрозмовницю.