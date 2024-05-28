"Я не буду врать оккупанту, что он пришел к братьям": главные фразы Портникова в "поединке" с Латыниной (видео)

"Телеграф" решил собрать для своих читателей главные фразы, которые говорил Виталий Портников

На YouTub-канале российского оппозиционного общественного деятеля Марка Фейгина состоялся эфир с участием украинского журналиста и писателя Виталия Портникова и российской журналистки и писательницы Юлии Латыниной. Они говорили о войне в Украине, имперском наследии и обсуждали попутно другие темы.

"Телеграф" собрал главные цитаты Виталия Портникова, которые прозвучали в этой беседе. Сейчас их многие обсуждают в социальных сетях.

"Я журналист Я считаю что я должен объективно смотреть на события и на историю и я не считаю что воины и прочие катаклизмы должны каким-то образом влиять на мою позицию. Я не считаю, что я должен лгать российскому оккупанту на украинской земле и говорить ему, что он пришел к братьям, если он никакого отношения к этим людям не имеет, а его родственные его связи связаны исключено с тем, что империя перемешивала народы и какое-то количество выходцев с украинских земель, которые решили принять российскую идентичность и российско имперский взгляд на мир переселились на чужую территорию. Эти люди не были и не будут братьями украинцев, просто потому что они сделали другой исторический выбор", — ответил он на вопрос Марка Фейгина о том, все ли империи более или менее одинаковы в своих проявлениях.

Латынина заявила, что Россия как империя состоялась благодаря, в том числе, партнерству с частью украинской элиты и украинского общества. Портников заявил, что в действительности ни о каком партнерстве не может и не могло быть и речи.

"Вы до сих пор воспринимаете наше информационное пространство украиноязычное, по сути, через призму русскоязычного контента, крайне незначительного в нашем информационном мире. Это первое. Второе. Я категорически возражаю против этого вечного нарратива путинского об украинцах, которые имели блокирующий пакет и об этом "равном" партнерстве в строительстве Российской империи. Это ложь, потому что действительно участвовать в строительстве Российской империи могли только те люди украинского этнического происхождения, которые отказывались от собственной идентичности, и принимали чужую, Московскую, например, а затем русскую национальную идентичность", — подчеркнул Портников.

Он объяснил свою точку зрения насчет того, почему ни о каком партнерстве не может и не могло быть и речи.

"О каком партнёрстве мы говорим, когда войска другого городского сумасшедшего Петра Великого, так называемого, уничтожали Батурин. Полностью, женщин и детей… Если это ваше население, чего вы всех женщины уничтожаете? О каком партнёрстве может идти речь, когда в двадцатые годы XX века все ваши армии, которые участвовали в гражданской войне за будущее России, что белые, что красные, уничтожали украинскую государственность. Это какое партнёрство, простите? Если вы считаете партнёрами предателей и коллаборантов, то это нам не партнёры. Это люди, которые просто отвернулись, можно сказать, от своей родины, чтобы сделать карьеру в другой более удачной благополучной системе или стране".

Портников делает акцент на том, что история Украины и история России значительно отличаются. И Украина в свою очередь сейчас строит свободное государство и не хочет и не собирается иметь что-то общее с Россией.

"История Росси и история Украины — это истории двух разных стран, на разных континентах в Европе, и, если хотите, на границе Азии. И даже те русские, которые пытались стать европейцами, потерпели в своей по сути евразийской азиатской стране сокрушительное поражение. И мы не хотим быть частью этой цивилизации и этого поражения. Мы строим здесь государство самодостаточное — с украинским языком, с украинской культурой, с реальным видением нашей государственной истории, к которой нынешняя Россия не имеет никакого отношения"

При этом, чтобы стать часть имперского организма, как отмечает Портников, всегда необходимо было идти на жертвы.

"Чтобы стать частью российского имперского организма во все времена аристократ ли простолюдин должен был отказываться от идентичности".

В ходе войны, которая продолжается в Украине, как считает Портников, никакого взаимопонимания с Россией не будет и быть не должно.

"Я считаю что мы безусловно во время войны никакого украинско-российского взаимопонимания не добьёмся и не должны его добиваться. Это как искать ныне взаимопонимания между немцами евреями во времена холокоста. "Вот, как бы нам понять немцев? Они всё-таки народ Великой культуры…", — подчеркнул журналист.

На вопрос Латыниной о том, где пролегает граница украинской нации, он сказал — в головах у людей.

"Граница украинской нации пролегает в головах у людей. Это не граница по крови, это граница по идентичности. Те люди, которые считают себя украинцами и считают Украину самодостаточным государством, они есть украинцы. Те люди, которые считают, что Украина не имеет права на существование, что она часть русского мира и русской цивилизации в не зависимости от своего этнического происхождения, они — русские. Эти люди могут быть украинцами, могут быть русские, могут быть евреями … Я этих всех людей вижу и видел десятилетиями здесь и сейчас. Они ещё тоже многие никуда не делись. И это не вопрос Крыма, Донбасса или вообще территории. Это вопрос человека. И я совершенно уверен, что те люди, которые не будут считать Украину государством, они в случае восстановления украинского суверенитета в Крыму уедут. Потому что они все эти три десятилетия жили с уверенностью что вся эта Украина — это временно. Если Украина вернётся в Крым, они поймут что это постоянно. Они соберут чемоданы и уедут из чужой страны. Вот вам всё, что я могу сказать. Никто их не будет выгонять".

Писатель назвал два так называемых экзамена, которые должно сдать Украинское государство.

"Украинское государство должно сдать два экзамена. Первый — на способность государственного строительства, а второй — на способность остаться в границах Украинской ССР. Я это говорю не с 2014 года, а с 1991. Если украинскому государству не удастся сохраниться в границах с Украинской ССР, оно сохранится в тех границах, которые сможет удержать. Как любая другая бывшая Советская республика. И вот в этих границах будет развиваться украинское государство и жить люди которые хотят быть украинцами".

Напомним, ранее "Телеграф" собрал реакции лидеров общественного мнения на эфир с участием Портникова и Латыниной. Многие отметили, что своими высказываниями украинский журналист просто "растоптал" собеседницу.