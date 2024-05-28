"Росіян можна і треба розмазувати": українці у захваті від відео "двобою" Портнікова з Латиніною

Глядачі підтримали позицію Віталія Портнікова

У прямому етері російського блогера Марка Фейгіна український публіцист та журналіст Віталій Портніков у ході палкої дискусії про Україну, Росію, війну та імперську сутність РФ "розтоптав" російську журналістку Юлію Латиніну. З цим погодились і глядачі, які оцінили спікерів під кінець етеру.

А те, як блискуче відстоював правду Портніков, вразило багатьох. Тож "Телеграф" зібрав реакції лідерів громадської думки на цей етер.

Згідно з оцінкою глядачів наприкінці етеру, близько 85% віддали свою підтримку Віталію Портнікову і лише 5% були на боці Юлії Латиніної.

Реакції на етер з Віталієм Портніковим

"Коли український спортсмен перемагає російського — українці аплодують. Коли український інтелектуал вступає в суперечку російським — його засуджують. Віталій Портников чудово продемонстрував, що росіян можна і треба розмазувати не лише на спортивних майданчиках", — написав історик Володимир Вʼятрович.

Не залишився осторонь і блогер Богдан Процишин, який опублікував мемну картинку, на якій Портніков сидить з посмішкою на обличчі, а поряд стоїть руда швабра.

Оцінив роботу Віталія Портнікова також військовий блогер Олексій Петров, написавши: "Український журналіст Віталій Портников, БЛИС-КУ-ЧЕ розмотав представницю росії, Юлію Латиніну. По усіх історичних статтях. Це просто неймовірно. На простих прикладах розклав поняття ідентичності та наявність паспорту, якщо хочете. Один український журналіст, за декілька десятків хвилин, зробив те, що мусять робити міністерства культури, протидії дезінформації і ще там хтось. p.s. Наполегливо раджу усім передивитись його етер у Марка Фейгіна".

Український політик та блогер Віталій Чепинога оцінив зусилля Портнікова.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія вперше офіційно визнала, що журналістка Вікторія Рощина перебуває у полоні. Лист з підтвердженням від військової поліції РФ отримав її батько у квітні 2024 року.