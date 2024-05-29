Росія намацала точку: полярник здивувався реакції українців на вкид по Антарктиді

Полярника найбільше зацікавила реакція українців

Український захисник Андрій Зотов, котрий до повномасштабного вторгнення працював полярником, прокоментував гучний скандал навколо Антарктиди. На його думку, звинувачення на адресу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) є маніпуляцією, яку координує РФ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Зотов звернув увагу, що джерелом публікацій, з яких спалахнув скандал, є проросійський блогер Олександр Шарій.

"Він публікує маніпулятивний пост на підставі даних закупок, що дуже давно знаходяться у відкритому доступі не від кого не приховуючись і ні в кого не викликаючи питань. Але скоординовано з цим до розповсюдження вкиду підключаються платні телеграм-канали і судячи з усього ботоферми. І це викликає серйозний резонанс в українському суспільстві. До розгону масово і вкрай емоційно долучаються реальні користувачі соцмереж. Звідкись виникає традиційний зойк "крадуть", хоча ніяких підстав для цього не надає навіть вкид Шарія – той закидає "нецільове". Виникає масштабний срач, до якого долучаються орківські пропагандистські ЗМІ, що тиражують старі наративи і створюють нові за змістом", — зазначив Зотов.

Експолярник заявив, що всі контраргументи до звинувачень у бік НАНЦ можна знайти у відповіді центру. Проте його найбільше зацікавила сама реакція українського суспільства, яку він називає "гіпертрофованою".

"На мій погляд, вона (реакція Ред.) абсолютно не відповідає ні якості, ні масштабу ІПСО", — вважає захисник.

Виходячи з цього Зотов пояснює, що в нього склалося враження, що росіяни намацали точку суспільної напруги, яка "вибухає навіть при незначному впливі".

"І спостерігаючи загальну реакцію можна виділити декілька мотиваційних груп з яких основними є дві абсолютно "полярних" групи:

Перша – це дійсно патріотичні, але надто травмовані люди, що в силу цієї травми вже майже не здатні до логічного осмислення іпсо і відкриті вкидам. Загальний і по суті правильний тренд на максимальну оптимізацію коштів, що йдуть на війну, і контроль над корупцією, як складова цієї оптимізації, — для них дійсно внутрішній запит. І він дійсно викликаний постійним співпереживанням потребам війни і перемоги…А постійна напруга в цій сфері створює уже просто умовну, часто істеричну реакцію на будь яке реальну, або маніпуляційну новину про нецільове використання коштів. Цю групу важко не розуміти, але від того нею не складніше маніпулювати.

Друга, і на жаль мабуть більш масова група – це умовний космач. Це люди з несформованою українською ідентифікацією, які, відповідно, в різній мірі не схильні до виконання обов’язків, що накладає на них українське громадянство. Давнім і очевидним способом самовиправдання для них є посилання на "жахливу корупцію і крадійство", що роблять будь які зусилля заради країни безсенсовими і недоцільними. Відповідно, будь-який скандал зустрічає їх широку підтримку як черговий аргумент для виправдання небажання ризикувати для захисту країни. Особливо скандал навколо людини, яка, як це добре відомо про директора НАНЦ Дикого, активно і відкрито обговорює тему необхідності мобілізації. Чи могли вони не відреагувати на орківське іпсо так, як відреагували? Вочевидь ні", — пише він.

На думку Зотова, цілями цієї ІПСО були: дезорієнтація суспільства, створення соціальної напруженості, дискредитація мобілізації в один із найбільш критичних періодів війни та "інші цілі".

"РФ якраз абсолютно не нехтує Антарктидою. Особливо зараз, коли вона готується до боротьби за видобуток величезних запасів нафти і газу знайдених на антарктичному шельфі, а антарктичний договір добігає кінця. В цих умовах позбавитись присутності в Антарктиді України, яка постійно протистоїть їй в керівних антарктичних органах є особливо актуальним. І отже, знаючи орків я припускаю, що вони навряд чи на цьому зупиняться. Можливо це тільки початок більш широкої кампанії з підриву присутності України в Антарктиді", — каже полярник.

Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилися повідомлення про значні витрати на наукові дослідження НАНЦ. Загальна сума перевищила 11 606 000 доларів. Це понад 463 млн 322 тисяч за курсом Нацбанку. Зокрема звернули увагу на продуктове забезпечення експедиції. Для вчених закуплять 28 кг восьминогів, 118 кг філе лосося, 140 кг стейку лосося, 4 кг ікри та понад 5000 курячих яєць. Не обійдеться і без алкоголю — 168 пляшок червоного вина та 112 білого. У повідомленнях згадали і про голову НАНЦ Євгена Дикого, ветерана АТО. Він є прихильником жорсткої мобілізації і неодноразово невтішно висловлювався про ухилянтів та тил. У НАНЦ вже відреагували та відповіли на звинувачення (їхні пояснення можна прочитати, перейшовши за посиланням у першому абзаці).

Довідково: Андрій Зотов зараз служить офіцером у 28 ОМБр, а до повномасштабного вторгнення працював морським біологом у складі експедиції на антарктичній станції Академіка Вернадського.

Раніше "Телеграф" дізнався, якими дослідженнями займаються українці в Антарктиді.