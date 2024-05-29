Россия нащупала точку: полярник удивился реакции украинцев на вброс по Антарктиде

Полярника больше всего заинтересовала реакция украинцев

Украинский защитник Андрей Зотов, который до полномасштабного вторжения работал полярником, прокомментировал громкий скандал вокруг Антарктиды. По его мнению, обвинения в адрес Национального антарктического научного центра (НАНЦ) являются манипуляцией, которую координирует РФ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Зотов обратил внимание, что источником публикаций, с которых разгорелся скандал является пророссийский блогер Александр Шарий.

"Он публикует манипулятивный пост на основании данных закупок, которые очень давно находятся в открытом доступе ни от кого не скрываясь и ни у кого не вызывая вопросов. Но скоординировано с этим к распространению вброса подключаются платные телеграммы-каналы и, судя по всему, ботофермы. Это вызывает серьезный резонанс в украинском обществе. К разгону массово и очень эмоционально приобщаются настоящие юзеры соцсетей. Откуда-то возникает традиционный вскрик "воруют", хотя никаких оснований для этого не дает даже вброс Шария – тот забрасывает "нецелевое". Возникает масштабный срач, к которому приобщаются орковские пропагандистские СМИ, тиражирующие старые нарративы и создающие новые по содержанию", — отметил Зотов.

Экс-полярник заявил, что все контраргументы к обвинениям в сторону НАНЦ можно найти в ответе центра. Однако его больше заинтересовала сама реакция украинского общества, которую он называет "гипертрофированной".

"На мой взгляд она (реакция Ред.) совершенно не отвечает ни качеству, ни масштабу ИПСО", — считает защитник.

Исходя из этого Зотов объясняет, что у него создалось впечатление, что россияне нащупали точку общественного напряжения, "взрывающуюся даже при незначительном воздействии".

"И наблюдая общую реакцию можно выделить несколько мотивационных групп из которых основными являются две абсолютно "полярные" группы:

Первая – это действительно патриотические, но слишком травмированные люди, которые в силу этой травмы уже почти не способны к логическому осмыслению ипс и открыты вбросам. Общий и по сути правильный тренд на максимальную оптимизацию идущих на войну средств и контроль над коррупцией как составляющая этой оптимизации – для них действительно внутренний запрос. И он действительно вызван постоянным сопереживанием потребностей войны и победы…А постоянное напряжение в этой сфере создает уже просто условную, часто истерическую реакцию на любую реальную или манипуляционную новость о нецелевом использовании средств. Эту группу трудно не понимать, но от этого ею не сложнее манипулировать.

Вторая, и, к сожалению, пожалуй, более массовая группа – это условный космач. Это люди с несформированной украинской идентификацией, которые, соответственно, в разной степени не подвержены исполнению обязанностей, налагаемых на них украинским гражданством. Древним и очевидным способом самооправдания для них является ссылка на "ужасную коррупцию и воровство", делающие любые усилия ради страны бессмысленными и нецелесообразными. Соответственно любой скандал встречает их широкую поддержку как очередной аргумент для оправдания нежелания рисковать для защиты страны. Особенно скандал вокруг человека, который, как это хорошо известно о директоре НАНЦ Дикого, активно и открыто обсуждает тему необходимости мобилизации. Могли ли они не отреагировать на орковское ипсо так, как отреагировали? Очевидно, нет", — пишет он.

По мнению Зотова, целями данной ИПСО являлись: дезориентация общества, создание социальной напряженности, дискредитация мобилизации в один из наиболее критических периодов войны и "другие цели".

"РФ как раз совершенно не пренебрегает Антарктидой. Особенно сейчас, когда она готовится к борьбе за добычу огромных запасов нефти и газа найденных на антарктическом шельфе, а антарктический договор подходит к концу. В этих условиях избавиться от присутствия в Антарктиде Украины, которая постоянно противостоит ей в руководящих антарктических органах, является особенно актуальным. И следовательно, зная орков, я предполагаю, что они вряд ли на этом остановятся. Возможно, это только начало более широкой кампании по подрыву присутствия Украины в Антарктиде", — говорит полярник.

Напомним, ранее в Сети появились сообщения о значительных затратах на научные исследования НАНЦ. Общая сумма превысила 11 миллионов 606 тысяч долларов. Это более 463 млн 322 тысяч по курсу Нацбанка. В частности, обратили внимание на продуктовое обеспечение экспедиции. Для ученых закупят 28 кг осьминогов, 118 кг филе лосося, 140 кг стейка лосося, 4 кг икры и более 5000 куриных яиц. Не обойдется и без алкоголя — 168 бутылок красного вина и 112 белого. В сообщениях упомянули и о главе НАНЦ Евгении Диком, ветеране АТО. Он является сторонником жесткой мобилизации и неоднократно нелестно высказывался об уклонистах и тыле. В НАНЦ уже отреагировали и ответили на обвинения (их объяснения можно прочитать, перейдя по ссылке в первом абзаце).

Для справки: Андрей Зотов сейчас служит офицером в 28 ОМБр, а до полномасштабного вторжения работал морским биологом в составе экспедиции на антарктической станции Академика Вернадского.

Ранее "Телеграф" разузнал, какими исследованиями занимаются украинцы в Антарктиде.