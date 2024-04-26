Не зупинився на вимогу: на блокпосту військові відкрили вогонь по автівці - ЗМІ

Працівники ДБР почали розслідувати інцидент

У четвер, 25 квітня, у Ковельському районі на Волині військові відкрили вогонь по автомобілю, який не зупинився на блокпості. Водій отримав поранення.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Волинські Новини" з посиланням на власні джерела. За їхніми словами, стрілянина сталась увечері у селищі Стара Вижівка.

Правоохоронці відкрили вогонь по автівці, яка на їхню вимогу не зупинилася на блокпосту. Внаслідок інциденту поранення отримав водій автомобіля.

Працівники ДБР почали розслідувати інцидент. Там зареєстрували кримінальне провадження за статтею 414 КК України — порушення правил поводження зі зброєю. Проведено комплекс необхідних першочергових слідчих дій, призначено експертизи. Встановлюються всі обставини інциденту.

Нагадаємо, нещодавно Україну збурило убивство 20-річного поліцейського у Вінницькій області й поранення його напарника. Стрілянину відкрили батько й син, обидва військові, які незаконно перевозили гранати та патрони. Вінницький міський суд відправив убивць під варту на два місяці без можливості внесення застави. Триває слідство.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Варшави, де раніше повідомляли про вбивство чотирьох людей, невідомі зловмисники у масках напали на 58-річного українця. Чоловіка жорстоко побили та вкрали у нього понад 1.7 млн злотих.