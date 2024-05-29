"Усе своїми силами": журналісти знайшли у матері "слуги" маєток за сотні тисяч доларів (фото)

Знаходиться він у дачному кооперативі "Лісове озеро"

Мати народного депутата Миколи Галушка, Марина Віталіївна, за два роки придбала та добудувала в елітному дачному кооперативі на Київщині маєток. Його вартість складає більш як 600 тисяч доларів.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske "Апетити нардепа Галушка". Зазначається, що ще влітку мати нардепа придбала ділянку з недобудовою неподалік їхнього з чоловіком обійстя у дачному кооперативі "Лісове озеро", яке знаходиться 15 кілометрів від Броварів на Київщині.

Марина Галушко на цій ділянці має триповерховий маєток із басейном та кількома гаражами. Журналісти наголошують, що розкішна перебудова активно тривала саме під час повномасштабного вторгнення. Це можна побачити, порівнявши карти місцевості за 2019 та 2022 роки.

"Лісове озеро" на мапі

Мати нардепа стверджує, що будує маєток власними силами та, щобільше, для продажу.

"Я його роблю для продажу, я його не будувала. Я роблю зовнішній вигляд та ремонт, щоб продати. І навіть оголошення є", — заявила журналістам Галушко.

В оголошені про продаж вказується, що Марина Галушко придбала ділянку з будинком, який тепер продає за 650 тисяч доларів.

Чим відзначився нардеп Галушко

Зазначається, що депутат-мажоритарник Микола Галушко потрапив у Верховну Раду як представник президентської фракції у 2019 році від міста Бровари на Київщині. Він як член Комітету з питань правоохоронної діяльності за 5 років роботи виступив з трибуни парламенту один раз та подав один-єдиний законопроєкт.

Водночас після початку повномасштабного вторгнення Микола Галушко не подав жодного депутатського запиту та увійшов у топ-10 прогульників народних обранців.

Раніше "Телеграф" писав, що, за даними розслідувачів-журналістів, голова Нацполіції Іван Виговський живе у приватному будинку давньої подруги та довгий час їздив на автомобілях, оформлених на тещу. А сестра чиновника, яка раніше працювала вчителькою молодших класів, раптово заснувала компанію з оптової торгівлі паливом. Бізнес вона веде із фігурантами справ Нацполу.