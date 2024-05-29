"Все своими силами": журналисты нашли у матери "слуги" имение за сотни тысяч долларов (фото)

Находится он в дачном кооперативе "Лесное озеро"

Мать народного депутата Николая Галушка, Марина Витальевна, за два года приобрела и достроила в элитном дачном кооперативе на Киевщине имение. Его стоимость составляет более 600 тысяч долларов.

Об этом говорится в расследовании hromadske "Аппетиты нардепа Галушко". Отмечается, что еще летом мать нардепа приобрела участок с недостройкой возле их с мужем дома в дачном кооперативе "Лесное озеро", которое находится в 15 километрах от Броваров в Киевской области.

Марина Галушко на этом участке имеет трехэтажное поместье с бассейном и несколькими гаражами. Журналисты подчеркивают, что роскошная перестройка активно продолжалась во время полномасштабного вторжения. Это можно увидеть, сравнив карты местности за 2019 и 2022 годы.

"Лесное озеро" на карте

Мать нардепа утверждает, что строит имение собственными силами и, более того, для продажи.

"Я его делаю для продажи, я его не строила. Я делаю внешний вид и ремонт, чтобы продать. И даже объявление есть", — заявила журналистам Галушко.

В объявлении о продаже указывается, что Марина Галушко приобрела участок с домом, который сейчас продает за 650 тысяч долларов.

Чем отличился нардеп Галушко

Отмечается, что депутат-мажоритарщик Николай Галушко попал в Верховную Раду как представитель президентской фракции в 2019 году от города Бровары Киевской области. Он, как член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, за 5 лет работы выступил с трибуны парламента один раз и подал один единственный законопроект.

В то же время, после начала полномасштабного вторжения Николай Галушко не подал ни одного депутатского запроса и вошел в топ-10 прогульщиков народных избранников.

Ранее "Телеграф" писал, что, по данным расследователей-журналистов, глава Нацполиции Иван Выговский живет в частном доме давней подруги и долгое время ездил на автомобилях, оформленных на тещу. А сестра чиновника, ранее работавшая учительницей младших классов, внезапно основала компанию по оптовой торговле топливом. Бизнес она ведет с фигурантами дел Нацпола.