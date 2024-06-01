Військовозобов’язаним громадянам потрібно пройти ВЛК з 1 червня: кого це стосується та які терміни
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Після медогляду військовозобов’язаний отримає один із п’яти статусів придатності до служби
Деяким військовозобов’язаним українцям потрібно пройти військово-лікарську комісію. Таке правило набуло чинності з 1 червня після ухвалення нового закону про мобілізацію. Термін на проходження лікарів до лютого 2025 року, але це стосується не всіх.
Про це "Телеграф" докладно розповів у матеріалі "Обмежено придатних" чекає на ВЛК, а тарифи та пенсії зростуть, – що зміниться в Україні з 1 червня".
Так, пройти військово-лікарську комісію потрібно тим, хто має статус "обмежено придатний". Зробити це необхідно протягом 9 місяців, тобто з 1 червня 2024 року по 4 лютого 2025 року. Про це йдеться у Законі "Про забезпечення прав військових на соціальний захист".
За підсумками медичної комісії військовозобов’язаний може отримати один із п’яти статусів:
- непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;
- непридатні з переглядом через 6-12 місяців;
- тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія була і раніше);
- придатні;
- придатні для служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах.
Також "Телеграф" розповідав про те, чи можна відмовитися від мобілізації через релігію. У ТЦК дали чітку відповідь.