Экстренные отключения отменены, но есть нюанс: кому и в какое время будут отключать свет 2 июня

Ситуация в энергосистеме остается сложной

Практически по всей территории Украины 2 июня действуют аварийные отключения электроэнергии. Их не вводят пока только в трех областях.

Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале "Укрэнерго". Отмечается, что причиной тому является сложная ситуация в энергосистеме.

"С 9:00 и на протяжении всех суток для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине, Волыни, Закарпатья и Львовщины, действуют аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Главной причиной тому стал новы обстрел со стороны российских оккупантов. Сейчас последствия устраняются.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничиваются", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки.

Тем временем ДТЕК сообщает, что экстренные отключения отменены. В части областей будут действовать стабилизационные графики.

"Киев, Киевская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская области: возвращаемся к стабилизационным графикам. Напомним, они сегодня действуют с 18:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

Напомним, независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна рассказала в интервью "Телеграфу", когда графики отключения света в Украине станут более жесткими и почему. По ее словам, сейчас ситуация хуже, нежели зимой 2024 года. Нужно быть готовыми к тому, что за сутки суммарно может быть всего 4 часа со светом.