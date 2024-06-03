Верещук прокоментувала заяву Безуглої щодо українців за кордоном

Розповіла, чого робити точно не слід

Лякалки мобілізацію не поліпшують, проте діють руйнівним чином на демографію та економіку. Такою була відповідь міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук народній депутатці Мар’яні Безуглій. Остання, нагадаємо, вчора заявила про те, що українці за кордоном, які не хочуть ставати на військовий облік, мають "здати паспорти", тобто відмовитися від громадянства.

Відповідь на заяву Безуглої, Верещук опублікувала у своєму Facebook. Заявила, що не стане писати, що робити, щоб люди поверталися, проте може з впевненістю написати, чого робити точно не варто.

"Не треба розмовляти з людьми нібито вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо їхніх документів", — написала Верещук та зазначила, що її позиція обумовлена не добротою, а прагматичним підходом.

"Такі публічні заяви або кроки реально користі не дадуть. Ніхто не повернеться, тому що злякався або тому, що совість заїла. А от що цілком можливо, що кожна така публічна заява означає певну кількість українців, які вирішать будувати майбутнє своє та своїх дітей не в Україні. Тобто, всілякі такі лякалки мобілізацію не покращують, а демографію та економіку погіршують. То нащо це робити?" — зауважила Верещук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як нардепка Безугла наїхала на українців за фото з пасками. В мережі їй одразу відповіли.